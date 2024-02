PRF registra 250 interessados em adotar o cão policial aposentado Echo

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) do Paraná busca um novo lar e um tutor responsável para o cão policial aposentado Echo. O cão deixou o serviço operacional em novembro de 2023 junto com seu "aumigo" Chuck. Os dois "penduraram as coleiras" aos oito anos de idade. Echo começou sua carreira em 2016, enquanto Chuck entrou para a equipe em 2017. Quer relembrar a carreira dos cães policiais na PRF?





Em 1º de fevereiro deste ano a PRF encerrou a fase de recebimento de interessados em adotar o cão policial. Foram registrados 250 interessados. O próximo passo é a análise curricular dos interessados, que deverão comprovar que a nova casa de Echo tenha muito espaço livre para dar vazão a toda sua energia, e sem a presença de outros cães e/ou gatos.

A PRF vai divulgar em breve quem será o tutor responsável por esse belíssimo cão aposentado.





Adaptação

Echo enfrentou problemas de adaptação no novo lar e voltou a ser acolhido pela PRF. Para aproveitar seus anos merecidos de descanso, a PRF quer encontrar uma nova família para o cão. Echo teve um comportamento muito ativo e foi apelidado carinhosamente pelos policiais como "Richard Gere", justamente por sua beleza e elegância.





O pastor-alemão é muito ativo e inteligente. Por isso, ele precisa de constantes atividades físicas para que não fique ansioso. O cão precisa de um tutor que tenha tempo livre para suas atividades diárias, além de pulso firme e experiência com cães de grande porte.

(Com informações da PRF)