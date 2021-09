Veja cinco sinais de que quem manda em casa é o gato

Se você é tutor de gato, ao menos uma vez, já deve ter se questionado se a casa é sua ou do felino. Os gatos agem com aquele ar de superioridade e dominam tudo. A cama, o sofá, as cadeiras, isso quando não estão em cima da geladeira ou armários altos. Apesar do comportamento territorialista, é impossível não amar. Confira alguns indícios de que seu gato é o dono do pedaço:

1. Marcar território





Quando o gato começa a se esfregar nos móveis da casa e em objetos dele próprio, ele está dizendo "isso é meu". É uma forma do gato deixar seu cheiro em tudo o que ele considera dele. O ato vale até para os seres humanos. Isso porque os gatos têm glândulas que secretam feromônios no rosto e nas patas.

2. Não obedecer o tutor

Dificilmente o gato obedece algum comando. Prova disso é que entram no guarda-roupa, invadem o banheiro e ficam em outros lugares proibidos pelos tutores. Principalmente em lugares altos, em que eles podem ver todo o ambiente e dominar o local, mesmo mandando descer eles não ligam.





3. O tutor é o serviçal

Nada de gatos obedeceram, mas se o tutor não obedecer é outra história. Precisa colocar água e comida nos horários certos, brincar, limpar a sujeira e ficar imóvel se o gato estiver encostado ou deitado no tutor.

4. Dominar a cama





Os gatos gostam de lugares confortáveis para passar o dia, ainda mais que passam boa parte do tempo dormindo. Camas e sofás são seus lugares preferidos. O tutor precisa procurar um espaço se quiser utilizar esses móveis.

5. O gato que escolhe o tutor

Em casas com mais de uma pessoa, o gato é quem vai escolher o seu tutor. Esse comportamento é natural nos felinos, que escolhem uma pessoa para interagir e se comunicar mais. É nele que o pet esfregará a cabeça dizendo "você foi o escolhido". (Com informações do Canal do Pet).





*Sob supervisão de Fernanda Circhia