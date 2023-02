Ações para prevenção de infecções sexualmente transmissíveis ganham reforço no Carnaval

Com a proximidade do Carnaval, a SMC (Secretaria Municipal de Saúde) intensificou as ações do Centro de Referência Dr. Bruno Piancastelli Filho, para prevenção de novos casos de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), HIV/Aids, hepatites virais e tuberculose.





Até quinta-feira (16), o CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento) terá horário de atendimento ampliado até as 17h30, para realização dos testes rápidos que identificam HIV, sífilis e as hepatites B e C. Os testes devem ser agendados pelo Portal da Prefeitura.



Na sexta-feira (17), a equipe do CTA irá até o campus da UEL (Universidade Estadual de Londrina) para orientar os estudantes sobre os serviços de teste rápido, PrEP (Profilaxias Pré-Exposição) e PEP (Pós-Exposiçã).





Também haverá divulgação do autoteste e distribuição de preservativos masculinos e femininos.

A ação ficará concentrada no Restaurante Universitário da UEL, nos horários de almoço (11h30 – 13h30) e jantar (18h – 19h30).





E, no domingo (19), esse mesmo trabalho será levado ao Aterro do Lago Igapó, já que vários blocos de Carnaval da cidade estarão lá animando a população. Essa atividade, conduzida em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, será realizada das 17h às 22h.

A cirurgiã-dentista do Centro de Referência Dr. Bruno Piancastelli Filho, Lázara Regina Rezende, explicou que as ações feitas nesse período do Carnaval já são realizadas o ano inteiro.





“É de consenso geral que no Carnaval, uma festa muito popular e de muita alegria, a sexualidade aflora muito mais, seja com encontros casuais ou entre parceiros fixos. Também se observa uma incidência maior de práticas sexuais e, por isso, há a necessidade de ampliarmos a distribuição dos preservativos, além de orientar sobre as formas de prevenção, inclusive as medidas combinadas”, contou.

Sobre as principais formas de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e HIV/Aids, o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza, além de preservativos masculinos e femininos, medidas de prevenção contra o HIV baseadas em intervenção biomédica, ou seja, com medicamentos antirretrovirais.





São as Profilaxias Pré-Exposição (PrEP) e Pós-Exposição (PEP), voltadas principalmente ao público com maior risco de infecção pelo HIV.

A PrEP é um método utilizado antes do contato de risco, e envolve o uso diário de medicamentos que, juntos e utilizados corretamente, podem impedir que o HIV se estabeleça e se espalhe no organismo.





Já a PEP é uma medida de urgência, que também inicia a medicação até 72 horas após o contato sexual de risco, ou seja, em que não foi utilizado preservativo ou que este tenha rompido. Essa medicação pode ser indicada após uma relação consentida ou em casos de abuso e estupro, e deve prosseguir por 28 dias.





Os dois métodos contra o HIV envolvem a realização de consulta médica, e são ofertados pela Prefeitura de Londrina no Centro de Testagem e Aconselhamento.





“Como na PrEP a pessoa faz uso de medicamentos por um período maior, é preciso passar por consulta e realizar exames que vão conferir como está a condição de saúde, em especial os rins e fígado, antes, durante e após o uso da medicação”, enfatizou Rezende.