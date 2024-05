Rosto de Ozempic: saiba as principais causas e como tratar a flacidez facial

O termo "Ozempic face", que se traduz para rosto de Ozempic, ganhou destaque nas redes sociais. Os usuários utilizam o nome para se referir às pessoas que ficaram com o resto com aspecto envelhecido e flácidos após perder peso muito rápido utilizando medicamentos como o Ozempic.





A médica dermatologista Nadine Vandresen explica que essa mudança é um efeito colateral da perda de pedo rápida, independente se aconteceu de forma natural ou pelo uso de medicamentos. Assim, ela destaca que o processo de perda de peso também leva a uma diminuição rápida do colágeno, proteína responsável pela elasticidade da pele. "Isso causa uma rápida piora da flacidez e perda exagerada dos coxins de gordura, ou seja, os compartimentos de gordura facial distribuídos em baixo da pele do rosto".

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A idade pode ser um importante fator no aumento da flacidez, já que nosso corpo armazena um "banco" de colágeno, formado por uma célula chamada de fibroblasto, que vai diminuindo a produção a partir dos 25 anos, até se tornar inexistentes.





Quase todas as regiões do corpo ficam mais flácidas com o emagrecimento, mas as mais comuns são bumbum, braços, coxas e abdômem. Além da flacidez, outra consequência do emagrecimento acelerado pode ser o surgimento de rugas. Assim, quanto mais lento e gradativo o processo for, melhor para a pele.





"Apesar da diminuição do aporte calórico, é necessário manter uma dieta rica em vitaminas, sais minerais e aminoácidos, que são importantes na produção de colágeno. Junto a isso, beber no mínimo dois litros de água por dia, manter a pele hidratada e realizar atividade física regularmente.", explica a dermatologista.





Pensando nisso, a médica indica tratamentos preventivos que podem ajudar, como os bioestimuladores de colágeno com tecnologias. A escolha do protocolo, porém, é individualizada e depende do tipo de pele, do grau de flacidez e até mesmo do biotipo facial ou corporal. "Sempre é bom lembrar que o mais importante é o exame físico correto e um diagnóstico preciso para oferecer os melhores tratamentos e um protocolo personalizado", finaliza a profissional.