Congresso brasileiro de educação médica será realizado no Paraná

O 13º Congresso Catarinense e Paranaense de Educação Médica (CCPEM) será realizado em Campo Mourão (PR) nos dias 21 e 22 de abril.





O evento – que é um dos maiores da região Sul – terá diversas conferências, mesas redondas, oficinas, trabalhos acadêmicos e vivências com convidados nacionais e internacionais.

As atividades serão realizadas no Campus do Centro Universitário Integrado e devem reunir cerca de 400 participantes de todo Brasil; englobando educadores, educandos e gestores de diferentes escolas.





As inscrições e a programação detalhada estão no site www.ccpem.org.br/2023

“Pela primeira vez na história da Associação Brasileira de Educação Médica, o congresso regional será sediado em uma escola aberta, no âmbito do Programa Mais Médicos. Este é um marco importante no processo de interiorização e descentralização da educação médica no país”, explica o diretor do curso de Medicina do Integrado, Marco Aurélio Marangoni.





NOMES DE PESO

Entre os destaques na programação está a conferência “Um novo currículo no ensino da Medicina - Por que, para quem e como?” que será ministrada por João Cerqueira – autor de mais de 90 artigos, professor associado de neurologia da Universidade do Minho, de Portugal.

Já a palestra “Escola Médica - histórico da mudança e perspectivas de futuro” será coordenada por José Lúcio Machado, diretor médico da Inspiralli, que é um dos maiores ecossistemas de ensino médico do Brasil.





Diversas oficinas serão oferecidas e vão abordar múltiplas temáticas de interesse para a formação médica, incluindo “Aprendendo anatomia na prática: dissecando um coração!”, “Debates sobre cuidados paliativos”, “O papel do médico e estudantes de medicina frente ao uso da inteligência artificial”, além de outras sobre novas tecnologias, simulação com utilização de pacientes robotizados e de treinamento em ultrassonografia.

MAIS DIÁLOGOS, MENOS CONFLITOS





O tema central do 13º Congresso será “Educandos e educadores unidos e comprometidos com o mesmo objetivo”.





Segundo os organizadores, num momento em que a sociedade se encontra tão dividida e no qual as diferenças parecem construir divergências inconciliáveis, torna-se fundamental a percepção de que há, ao menos, uma dimensão na qual o diálogo é superior ao isolamento e o acolhimento é mais poderoso que o caos.

De acordo com a Regional Sul 2 da Associação Brasileira de Educação Médica, por meio de uma educação inclusiva, afetiva, responsável e colaborativa é que a divisão e a ignorância se retraem.





Para que o desenvolvimento social ocorra é necessário pensar, refletir e construir aspectos que estão no âmago da educação. Neste sentido, educadores e educandos são terra de um mesmo solo, pessoas de uma mesma gente, brasileira, indivisível, plural, única, igual!





“O CCPEM é o maior evento de Educação Médica do Paraná e de Santa Catarina. Esse congresso vai inserir Campo Mourão no centro do debate. Isso mostra nosso comprometimento com a temática e a qualidade dos trabalhos realizados aqui no interior do Estado”, complementa Marco Aurélio Marangoni.





SERVIÇO





O que: 13º Congresso Catarinense e Paranaense de Educação Médica

Quando: Dias 21 e 22 de abril

Onde: Campus do Centro Universitário Integrado (Rua Lauro de Oliveira Souza, 440, Área Urbanizada II, Campo Mourão – PR)

Informações e inscrições: pelo site www.ccpem.org.br/2023