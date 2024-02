Incontinência urinária é mais comum em mulheres

Governador confirma novo piso regional, que vai de R$ 1,8 mil a R$ 2,1 mil

O decreto n° 4770/24, que fixa os novos valores do Piso Regional do Paraná, foi assinado nesta segunda-feira (5), pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. Atualmente, o piso do Estado é o maior do Brasil e o decreto garante um aumento nos salários.