Licitação para reforma da UPA do Jardim do Sol de Londrina é republicada

Dois meses depois da licitação para revitalização da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do jardim do Sol dar fracassada, com as empreiteiras sendo desclassificadas por falta de documentos ou não cumprirem as regras, a prefeitura de Londrina republicou o edital em busca de uma construtora que assuma a obra. O valor máximo do certame segue o do anterior, de R$ 1,6 milhão. O envelope com a proposta e documentação pode ser entregue até o dia 1º de fevereiro.



O prédio foi inaugurado em 2015, porém, no ano seguinte já começaram a aparecer rachaduras e problemas estruturais. A reforma prevê intervenções na parte de alvenaria, revestimentos de paredes e teto, esquadrias, pisos, cobertura e instalação hidráulica e elétrica. O término é previsto em oito meses, se não houver atrasos.



Enquanto isso, a secretaria de Saúde continua a saga de encontrar um lugar provisório para receber os pacientes durante a obra. “Temos conversado com a diretoria do Hospital Evangélico em relação ao prédio do Alto da Colina, na avenida Faria Lima, porque é um prédio que já serviu como estrutura de atendimento de saúde, ou seja, reúne todas as nossas necessidades para que possamos implementar temporariamente a UPA naquela localidade”, afirmou Felippe Machado, secretário municipal de Saúde.



Outro espaço que está no radar da pasta é um prédio na rua Benjamin Constant, no centro, onde funcionava uma igreja. No entanto, este espaço demandaria de mais adequações e investimento público.



