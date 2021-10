Ansiedade: o mal do século. Como o autocuidado pode auxiliar na melhora desse desequilíbrio emocional

Como o autocuidado pode auxiliar na melhora do seu dia a dia?



Em primeiro lugar, é importante ressaltar que autocuidado não é cuidar só da aparência com tratamentos para o corpo, pele ou cabelos. É um processo que vai muito mais a fundo, que conta com cuidado do corpo de forma holística, como um todo.

Desafie-se



Ative a dopamina



Evite a autossabotagem!

Crie seus mecanismos de relaxamento

Escolha alimentos e bebidas que te auxiliem

O chá pode trazer muito mais do que sabor e cor para seu café da manhã e noites. Os benefícios do chá para a nossa saúde são inúmeros. Dependendo do tipo, ele auxilia na diminuição do colesterol, no controle da pressão arterial e até no processo de emagrecimento. Além de ser um ótimo aliado no relaxamento e preparação para o sono.

Estimule a produção de endorfina consumindo alimentos picantes. Abuse das pimentas!