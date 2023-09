Arapongas promove ação para vacinar população em situação de rua

Uma ação integrada entre as secretarias municipais de Saúde e Assistência Social de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) resultou na vacinação da população em situação de rua na quarta-feira (6). O atendimento ocorreu na sede do Centro Pop (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua), com a atuação dos profissionais da UBS (Unidade Básica de Saúde) Vila Cascata, do jardim Bandeirantes.





No total, 15 pessoas foram imunizadas com aplicação de 53 vacinas (Tétano, Hepatite B, Febre Amarela e Sarampo). “Por mais que o serviço do Centro Pop conscientize e explique a importância da proteção vacinal, como um ato individual e coletivo, as pessoas em situação de rua acabam não aceitando tal serviço. Assim, resolvemos realizar uma ação conjunta entre o Centro POP e UBS Bandeirantes, buscando facilitar o acesso e garantia da vacinação dessas pessoas”, diz o coordenador do Centro Pop, Emanuel Zanatta.

A gerente da UBS Bandeirantes, Fran Branco Ximenes, destacou a importância das ações que ampliam a saúde. “Vamos ao encontro das reais necessidades da população. Uma ação importante que amplia o quadro vacinal dessa população. Estamos sempre à disposição”.





O Centro Pop de Arapongas atende na Rua Drongo, 445 – Vila Cascata. Telefone: 3902-1769 (WhatsApp ou ligação convencional). O serviço conta com equipe formada por três assistentes sociais, uma psicóloga, um coordenador geral, um vigia, um motorista e um orientador.