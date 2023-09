Kayky Brito tem resposta satisfatória ao tratamento, afirma hospital

Kayky Brito, 34, continua com o quadro clínico sem alterações e resposta satisfatória ao tratamento, de acordo com boletim médico divulgado nesta quinta-feira (7) pelo Hospital Copa D’Or, onde o ator está internado desde a tarde de sábado (2). A nota é assinada pelos médicos Edno Wallace, Ney Pecegueiro e Marcelo London.





Brito foi submetido a cirurgias para a fixação de fratura na pelve e no braço direito na segunda (4) e permaneceu sedado e em ventilação mecânica. O ator foi diagnosticado com politraumatismo e traumatismo craniano e segue na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Ele foi atropelado na madrugada de sábado passado na avenida Lúcio Costa, na orla da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O ator estava com amigos em um quiosque e resolveu buscar algo no carro estacionado do outro lado da via. Imagens de câmeras de segurança do local mostram que ele foi atingido por um veículo quando voltava correndo para o quiosque.





O motorista de aplicativo que dirigia o carro parou e aguardou a chegada de policiais e o atendimento do Corpo de Bombeiros.