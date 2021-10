Com avanço da vacinação, Londrina retoma atendimento normal em duas UBSs respiratórias

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que irá encerrar o atendimento exclusivo para síndromes respiratórias em duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs): do Chefe Newton, na zona norte, e do Jardim Bandeirantes, região oeste. Com isso, o atendimento voltado para esta finalidade prosseguirá somente até quinta-feira (21). Na sexta-feira (22), as unidades passarão por uma desinfecção, e na segunda-feira (25) elas voltarão a prestar os serviços usuais das UBS, das 7h às 19h.



O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, explicou que a medida se deve à diminuição dos atendimentos relacionados à Covid-19, principalmente por conta da vacinação que já atingiu a população acima de 18 anos.

“As pessoas que procuravam a UBS do Jardim Bandeirantes, para os casos suspeitos de coronavírus, poderão se deslocar para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sabará, localizada na região da UBS. E a comunidade da UBS Chefe Newton poderá se deslocar para a UBS do Maria Cecília, em caso de suspeita de Covid-19, unidade que continua atendendo exclusivamente as síndromes respiratórias”, informou.





Para retomar com o atendimento normal, a partir da próxima semana, as duas unidades serão desinfetadas na sexta-feira (22). A higienização das superfícies será feita com hipoclorito de sódio dissolvido em água, eficaz na eliminação do novo coronavírus.

Com a mudança, a Prefeitura manterá três UBSs exclusivas para síndromes respiratórias: do Maria Cecília (Rua Eugênio Gayon, 835); da Vila Ricardo (Rua Rosa Branca, 300) e do Guanabara (R. Montevidéu, 605). As unidades atendem de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. A população com suspeita de Covid-19 também pode procurar a UPA do Sabará, que funciona 24 horas, todos os dias, na Avenida Arthur Thomas, 2.390, Jardim Novo Sabará.