Convivendo com a Tourette: conheça a síndrome que faz com que pessoas ajam involuntariamente

No entanto, as pessoas com Tourette podem conseguir tratamento no SUS (Sistema Único de Saúde) por meio de psiquiatras, mesmo que eles não sejam estudiosos da doença.

"Existem pouquíssimas pessoas que entendem de Tourette no país. Fora eu, que me dedico a isso há 25 anos, existem mais dois ou três profissionais no Brasil que têm uma boa experiência com essa síndrome. A especialização na Tourette é uma coisa que não existe. O que existe é especialista em psiquiatria e, dentro da psiquiatria, tem subáreas de atuação. [A especialização] vai depender do médico se dedicar a isso", diz.

Ana Hounie é uma das poucas pesquisadoras do assunto dentro do Brasil. Segundo ela, não existem, atualmente, muitas opções para aqueles que desenvolvem a doença.

A doença pouco pesquisada e conhecida no país apresenta os primeiros sintomas ainda na infância, podendo, inclusive, ser notada em bebês com meses de vida.

Gritos, palavrões, gestos obscenos, golpes no que estiver mais próximo e até mesmo em si próprio. Essas são algumas das ações involuntárias praticadas por pessoas com a síndrome de Tourette, que, de acordo com a médica psiquiatra Ana Gabriela Hounie, atinge cerca de 1% da população mundial.

Tourette na mídia







Nos últimos meses, diversos casos de famosos com a síndrome de Tourette passaram a circular na mídia. Em um show, o cantor escocês dono dos hits "Someone You Loved" e "Before You Go" apresentou os tiques característicos da doença enquanto cantava, recebendo apoio da plateia. A partir das filmagens, a internet passou a buscar mais informações sobre a síndrome, que também atinge a cantora Billie Eilish e o lutador e ex-BBB Antônio Cara de Sapato. Durante um Jogo da Discórdia em fevereiro deste ano, o lutador começou a ter tiques. Ele mexia o ombro freneticamente e tinha espasmos no rosto enquanto participava da dinâmica.



Outro caso que chamou a atenção dos internautas foram os vídeos da criadora de conteúdo digital Juliana Portugal, que grava diariamente a sua rotina com os tiques causados pela Tourette. Ela se filma ao jogar videogame, ao se maquiar e até mesmo fazendo compras no mercado, sempre demonstrando como é viver com a síndrome. Confira abaixo um dos vídeos.