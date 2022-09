Entenda as doenças de Justin Bieber que o fizeram cancelar shows em São Paulo

Em um comunicado publicado no Instagram, Bieber destacou a síndrome de Ramsay Hunt, que causa paralisações faciais. Ela, porém, não é o único problema de saúde do cantor. Relembre, a seguir, o que o astro tem enfrentado.

Justin Bieber cancelou os shows que faria em São Paulo na próxima semana depois de se apresentar no Rock in Rio neste fim de semana. O cancelamento, diz ele, é para cuidar da própria saúde.

Síndrome de Ramsay Hunt

Em julho, Bieber compartilhou um vídeo nas redes sociais depois de adiar shows na América do Norte para explicar para os fãs como a síndrome afetava seu rosto. Ele tentou sorrir e piscar para mostrar aos seguidores como o lado direito da face não se movia. "Como você pode ver, este olho não está piscando. Não consigo sorrir deste lado. Esta narina não se move, então há paralisia total deste lado", disse.

A síndrome de Ramsay Hunt ocorre quando um surto de herpes zóster, doença relacionada ao mesmo vírus causador da catapora, que afeta um nervo do rosto perto das orelhas e causa paralisia em algumas áreas da face.

Mononucleose





No início de 2020, pouco antes de lançar o disco "Changes", Bieber revelou que tem mononucleose, causada por um vírus que fica para sempre no organismo da pessoa. Alguns dos sintomas são fadiga extrema, febre, inflamação na garganta e inchaço nos linfonodos.