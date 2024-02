HPV pode afetar a garganta e provocar câncer de laringe

A infecção por HPV é uma das mais comuns entre as chamadas DSTs (doenças sexualmente transmissíveis). E, embora seja mais frequente contrair o HPV genital, há também casos de HPV na garganta – o que muita gente desconhece. Por isso, sempre vale o alerta!





A transmissão, neste caso, se dá por meio do sexo oral ou mesmo pelo contato entre bocas. O diagnóstico, por sua vez, assim como os tratamentos indicados, cabe ao médico otorrinolaringologista, que é o especialista mais indicado a lidar com o problema.

A principal característica dessa infecção é a presença de verrugas na garganta, na boca, na língua ou na mucosa da bochecha. A rouquidão progressiva é outro sintoma que pode se somar, caso haja acometimento das cordas vocais – que também pode ensejar câncer de laringe. Esta, aliás, é a maior preocupação que se tem em relação a esse vírus, quando presente nas vias aéreas.





Por isso, a prevenção é sempre o melhor (e mais barato) remédio. Sintomas, obviamente, precisam ser investigados quando surgem. O primeiro passo, no caso do HPV de garganta, é a realização de uma avaliação otorrinolaringológica geral, complementada com um exame de videofaringolaringoscopia para visualizar a região.





Através desse procedimento, é possível identificar as lesões ocasionadas pelo chamado papilomavírus, que, na maioria das vezes, é muito característica e fácil de reconhecer. Elas se assemelham a cachos de uva com pequenos pontos escuros e podem estar restritas a uma porção da laringe, como as pregas vocais, as pregas vestibulares, a epiglote e outras regiões da garganta.





