UEL registra 61% de mulheres nos cursos de pós-graduação

Levantamento realizado pela ProPPG (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação) para o Dia Internacional das Mulheres e Meninas nas Ciências, comemorado neste domingo (11), aponta que a presença feminina já é superior à masculina em todas as etapas da trajetória acadêmica na UEL (Universidade Estadual de Londrina).





Da Iniciação Científica (IC) à pós-graduação, os números de meninas e mulheres envolvidas com a pesquisa acadêmica evidenciam um cenário mais equilibrado do ponto vista da igualdade de gênero, tema prioritário na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

Por outro lado, dados da ONU e da Unesco, criadoras da data alusiva, apontam que as mulheres representam cerca de 30% dos pesquisadores, demonstrando que ainda existem barreiras a serem vencidas, especialmente em áreas como Ciências, Tecnologia, Engenharias e Matemática (STEM, na sigla em inglês).





De acordo com a ProPPG, a UEL encerrou o ano de 2023 contando com 5.922 estudantes de pós-graduação. Do total, 3.670, ou seja, 61% são do sexo feminino. Este levantamento é amplo e leva em consideração desde as matrículas deferidas até as que possuem pendências e em todos os cursos - especializações lato sensu, mestrado e doutorado – ofertados pelos programas de pós-graduação da UEL.





Os dados apontam que o Centro de Ciências da Saúde (CCS) é o que reúne o maior número – 638 – de pós-graduandas, representando 74% do total. Ao mesmo tempo, os dados mostram uma maior paridade de gênero nos centros onde estão localizadas as áreas do conhecimento que historicamente eram dominadas por homens.

Só para se ter uma ideia, o Centro de Ciências Exatas da UEL encerrou o ano passado com 542 alunas de pós-graduação, o que representa 55% do total. É neste centro onde estão os cursos das áreas de Computação, Física, Estatística e Matemática.