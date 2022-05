Londrina: Fumacê contra a dengue começa a percorrer as ruas

A partir desta segunda-feira (23), a secretaria municipal de Saúde vai dar início à aplicação do fumacê pelos bairros de Londrina. A medida é uma ferramenta complementar no combate ao Aedes aegypti para frear o avanço da dengue na cidade.

Os números da doença na cidade, desde o início deste ano, apontam 6.153 notificações, com 868 casos confirmados, 2.064 aguardando resultados de exames e duas mortes: um senhor de 85 anos, na região norte e uma senhora de 86, que vivia na região leste.

Ao todo, três veículos do Governo do Estado irão percorrer as ruas da zona norte, começando pelos bairros João Paz, Quadra Norte, Catuaí, Primavera e Luiz de Sá I e II. Também serão atendidos a partir das 17h30 alguns bairros da zona leste como Ernani Moura Lima, Antares, Cervejaria, Gralha Azul, São Vicente Palotti e Armindo Guazzi.





“Cada caminhonete tem a capacidade de atender uma média de 150 quarteirões a cada ciclo. Ao todo, nesta primeira etapa serão realizados cinco ciclos, com intervalos de cinco dias em cada região. À medida que for necessário, vamos solicitar a ampliação do fumacê ao Governo do Estado para atender outras regiões", afirma o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado.







As aplicações ocorrerão sempre no período da manhã, das 5h às 8h30 e no final da tarde, das 17h30 às 20h. Os horários são recomendados pelo Ministério da Saúde e a atividade depende das condições climáticas. Esta primeira etapa do fumacê incluem os bairros Guilherme Pires, José Bonifácil, Abussafe I e II, Alexandre Urbanas, Laranjeiras, Ilha Bela, Interlagos, Santa Terezinha, Morumbi, Espanha e Pindorama, na região Leste.

