Londrina tem três novas notificações por varíola dos macacos

Londrina não contabiliza novos casos confirmados de varíola dos macacos (Monkeypox), nesta semana, com relação à anterior. Com isso, Londrina continua com 11 casos confirmados da doença e a cidade acumula 81 notificações, três a mais do que na última semana.





Os dados foram apontados no informe epidemiológico semanal sobre a varíola dos macacos, divulgado nesta terça-feira (25) pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde). No momento há três casos suspeitos em andamento, cujos pacientes estão em isolamento domiciliar, e 54 casos descartados.





Desde o início do monitoramento, cinco casos foram encerrados como inconclusivos, e o boletim também aponta oito casos de pacientes que apresentaram sintomas e foram notificados, mas não fizeram a coleta dos exames.

