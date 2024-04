Mitos e verdades sobre a vacina da gripe

A vacina de gripe foi antecipada pelo Ministério da Saúde graças ao aumento da circulação de vírus respiratórios no Brasil. Podem se vacinar públicos prioritários como crianças, gestantes, puérperas, idosos, povos indígenas, trabalhadores de saúde, professores, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança, pessoas com doenças crônicas, entre outros.





A vacina está incluída no calendário vacinal e sazonal dos brasileiros há vários anos. Leandro Schimmelpfeng, clínico geral do Eco Medical Center, explica que o imunizante pode ter efeitos colaterais variados como febre de 38°C, dor no local da aplicação, um pouco de dor muscular, mal estar, fadiga e perda de apetite, mas que eles não duram mais de 48 horas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O médico explica que se a pessoa estiver doente, passando por alguma infecção ou estiver com febre deve se curar antes de tomar a vacina, para que o sistema imunológico se recupere. Ele ainda ressalta que quem possui alergia ao ovo, ao timerosal (produto conservante da vacina) ou tem a síndrome de Guillain Barré (polineuropatia que causa fraqueza muscular) não pode tomar a vacina da gripe.