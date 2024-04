Operação Páscoa da PRE na região de Londrina fecha com diminuição de mortos e feridos

Polícia Civil do Paraná lança cartilha com orientações sobre golpes digitais

Neste ano, as intensificação no policiamento ocorreu de 28 a 31 de março nas rodovias paranaenses. Na região, houve registros de 10 sinistros, com 21 feridos e um óbito no local - ante 20 sinistros, 32 feridos e quatro mortes no ano passado.





Com a aplicação do reforço policial nas rodovias estaduais visando coibir crimes, transgressões penais e infrações de trânsito. Os resultados obtidos foram considerados pela corporação como um balanço operacional positivo.

Neste ano, no Paraná, foram 42 condutores notificados por dirigir sob a influência de álcool, enquanto no ano passado foram 19, um aumento de 121%. destes, 11 condutores cometeram o crime previsto no Art. 306 do CTB, por conduzir o veículo com a capacidade alterada em razão da influência do álcool.





Ainda foram registradas 7.657 imagens de radar capturadas de veículos acima do limite permitido pelas rodovias.





Além disso, 1.533 testes etilométricos foram realizados, enquanto no ano anterior foram 713, aumento de 115%.





Por fim, ainda houve aumento referente aos autos de infração de trânsito lavrados, no ano passado foram 1.529, já neste ano 2.219 autos, aumento de 45%.