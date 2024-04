PRF encerra Operação Semana Santa 2024 com 553 veículos fiscalizados

A PRF ( Polícia Rodoviária Federal) encerrou à meia-noite de domingo (31) a Operação Semana Santa em 2024 na circunscrição da delegacia da PRF em Londrina com 553 veículos e 719 pessoas fiscalizados.





Durante o feriado, com reforço operacional para todos os dias, foram registradas 252 atitudes proibidas no trânsito, dentre elas ultrapassagens proibidas (67) e falta de equipamento obrigatório de segurança como cinto e cadeirinha (83). Foram 521 imagens com o uso do equipamento de radar, veículos com velocidade acima do permitido pela sinalização. A combinação de álcool e direção também foi verificada com 344 testes do etilômetro (bafômetro) e autuarados 27 motoristas.



No total, foram registrados 12 sinistros* de trânsito nas rodovias federais da região com um total de 18 pessoas feridas - três sinistros com maior gravidade.







Além disso, ações educativas foram desenvolvidas, em especial quanto a importância do uso de cinto de segurança em transporte coletivo de passageiros - Campanha Educativa “Terminal Rodoviário” - sendo alcançadas 982 pessoas. Também foi feito trabalho de orientação do trânsito, auxílio de motoristas e pedestres que participaram das celebrações no Santuário São Miguel Arcanjo em Bandeirantes (Norte Pioneiro).

Assim PRF orienta os condutores que procurem seguir as normas de circulação e conduta a fim de contribuírem com a segurança no trânsito que é responsabilidade de todos.





*Observação: A palavra sinistros substitui o termo acidentes após atualização da nomenclatura pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) da NBR 10697, em 2020, com adoção pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro), no ano passado. A mudança considera fatores técnicos e busca ainda uma mudança de percepção, pois a expressão acidentes passaria uma sensação de acontecimentos inevitáveis e imprevisíveis. O termo sinistro, além de mais correto tecnicamente, pretende deixar claro que colisões, atropelamentos, tombamentos e diversos outros sinistros são possíveis de serem evitados, assim como as mortes e lesões decorrentes destes.





O trecho da delegacia da PRF Londrina abrange os postos (Unidades Operacionais) de Ibiporã (BR-369), Cornélio Procópio (BR-369), Santo Antônio da Platina (BR-153), Apucarana (BR-376) e Mauá da Serra (BR-376) - BR 376 conhecida como rodovia do Café, que compreendem cerca de 528 km de rodovias.