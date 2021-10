Paraná ultrapassa 39 mil mortos pelo coronavírus desde o início da pandemia

O Paraná confirmou mais 1.752 casos e 60 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus no boletim desta terça-feira (5). Os números incluem meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. O estado soma agora 1.513.811 casos e 39.100 óbitos pela doença.



Os casos confirmados divulgados nesta data são de outubro (463), setembro (982), agosto (139), julho (64), junho (79), maio (25) de 2021.

Os óbitos divulgados nesta data são de outubro (30), setembro (22), agosto (7), junho (1) de 2021.





Internados – 588 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 460 pacientes em leitos SUS (282 em UTI e 178 em leitos clínicos/enfermaria) e 128 em leitos da rede particular (72 em UTI e 56 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.243 pacientes internados, 690 em leitos UTI e 553 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.





Óbitos – A Sesa informa a morte de mais 60 pacientes. São 23 mulheres e 37 homens, com idades que variam de 25 a 94 anos. Os óbitos ocorreram entre 24 de junho a 5 de outubro de 2021.





Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (15), Cascavel (4), Campina Grande do Sul (4), Fazenda Rio Grande (3), Tomazina (2), Ponta Grossa (2) e Londrina (2).





A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: União da Vitória, Umuarama, Ubiratã, São Pedro do Iguaçu, São José dos Pinhais, Ribeirão do Pinhal, Querência do Norte, Piraí do Sul, Palmital, Nova Aurora, Matinhos, Itaperuçu, Ibaiti, Guaratuba, Guarapuava, Guairaçá, Foz do Iguaçu, Diamante do Norte, Centenário do Sul, Campo Bonito, Cambé, Cafelândia, Braganey, Borrazópolis, Araucária, Apucarana, Alvorada do Sul e Agudos do Sul.





Fora do Paraná – O monitoramento da Sesa registra 6.093 casos de residentes de fora do Estado, 216 pessoas foram a óbito.