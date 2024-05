Testes positivos para dengue chegam a 41% em laboratórios privados do Paraná

O ITpS (Instituto Todos pela Saúde) apontou que os testes positivos para dengue atingiram o patamar mais elevado dos últimos dois anos, com 34,5% de casos confirmados entre 5 e 11 de maio a partir de exames realizados em rede particular de laboratórios neste ano.



De acordo com o levantamento, no mesmo período de 2023, o percentual dos testes positivos para a doença era de 26%. Esse é o segundo aumento da dengue neste ano; o primeiro ocorreu de 31 de dezembro a 6 de janeiro.

Neste ano, os casos positivos de dengue tinham dado trégua na semana epidemiológica 8, entre 18 e 24 de fevereiro, registrando 15,5%.



Nos anos anteriores, esse pico também aconteceu em abril, mas em menor porcentagem, com 23% registrado na semana epidemiológica 15 (9 a 15 de abril) em 2023 e 32% na SE 16 (17 a 23 de abril) do mesmo mês em 2022.

O estado que registra o maior percentual é o Paraná, com 41%, seguido por Goiás e São Paulo com 38%, Minas Gerais com 30%, Rio Grande do Sul com 29%, Distrito Federal com 21% e Mato Grosso com 5%. A análise afirma ainda que os demais estados não têm dados o suficiente para pesquisa individual.



Só estão com percentual abaixo de 30% para testes positivados a faixa etária inferior aos 10 anos. Já aqueles que possuem entre 60 e 69 anos registram o maior número, com 47% de exames positivos.

Virologista do ITpS, Anderson Brito afirma que, diante dos resultados levantados pelo instituto, é possível afirmar que o próximo mês ainda será de atenção. "Os surtos de dengue que observamos hoje no país ainda serão motivo de atenção ao longo do mês de junho", diz.



A análise do ITpS é feita a partir de dados de 500 mil exames de dengue, realizados entre maio de 2022 e maio de 2024, pela rede particular de laboratórios Fleury, Hilab, HLAGyn, Hospital Israelita Albert Einstein e Sabin.