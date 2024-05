Suspeita de atacar jovem com ácido em Jacarezinho é presa e alega ciúmes

A PM (Polícia Militar) prendeu uma mulher que seria a autora do ataque com ácido contra uma jovem de 23 anos em Jacarezinho (Norte Pioneiro) . O crime aconteceu na tarde da última quarta-feira (22) e a detenção no início da manhã desta sexta (24).





De acordo com o setor de comunicação do 2º Batalhão, as equipes foram chamadas para ir até um hotel da cidade, onde uma mulher estava pedindo socorro.

Chegando no endereço, a mulher disse que estava sendo perseguida por quatro homens, mas que supostamente não sabia o motivo.





“Ela falou que estaria escondida num mato próximo desde quarta-feira à tarde. Os policiais percebendo o horário, dia e local que teria se escondido, questionaram a moça se ela teria envolvimento no caso (da jovem atacada). De imediato assumiu a autoria dos fatos”, detalhou o soldado Bastian.

A jovem estava a caminho da academia quando foi vítima do crime. Ela trabalha numa loja próxima e fazia o trajeto que percorre diariamente e no mesmo horário. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que pede socorro para alguns pedestres.





Uma outra imagem gravou a suspeita andando pelas ruas do município, com uma sacola na mão e de peruca loira.







