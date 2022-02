Paraná recebe mais 79,2 mil vacinas contra a Covid-19 para as crianças

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) recebeu, nesta quarta-feira (2), mais 79.200 imunizantes contra a Covid-19 destinados ao público infantil. As doses são da CoronaVac e fazem parte de um lote de 159.880 vacinas pediátricas que serão enviadas ao Paraná, conforme a 83ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde e o 81º Informe Técnico.

Os imunizantes chegaram no início da tarde, às 13h50, no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais. Em seguida, foram encaminhados ao Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná), em Curitiba, para conferência e armazenamento. Posteriormente, as vacinas serão distribuídas paras as Regionais de Saúde, que cuidará do envio aos municípios.

A previsão é que o restante do lote desembarque no aeroporto no início da noite, às 19h30, no voo 1124. A remessa estava programada para recebimento, também, durante a manhã, mas precisou ser adiada por problemas logísticos da companhia aérea.





Os imunizantes fazem parte de um pacote com 944.530 vacinas destinadas ao Estado nesta semana. Na noite desta terça-feira (1°), chegaram 97 mil doses pediátricas da Pfizer; outras 332.750 vacinas da AstraZeneca chegaram na manhã desta quarta-feira, elas são destinadas à dose de reforço. Mais 354.900 imunizantes da Janssen, também para dose de reforço, devem chegar nesta quinta-feira (3), às 9h30 e às 13h50.