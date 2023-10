Dia D da Multivacinação: 125 mil doses de vacinas foram aplicadas no Paraná

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) divulgou nesta segunda-feira (23) o balanço parcial do Dia D da Campanha de Multivacinação, realizado no sábado (21), em todo o Paraná.





Contando com apoio do MS (Ministério da Saúde) e do Cosems (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná), a ação aconteceu de maneira simultânea nos 399 municípios e somou 125.003 doses aplicadas ao longo do dia, superando a meta estipulada de 80 mil.

A maior parte deste montante refere-se a vacinas de rotina (66.713), seguida dos imunizantes contra Covid-19 (29.345) e Influenza (28.945).





"É resultado do nosso chamamento e demonstra a confiança do paranaense na ciência e na vacinação; devemos reforçar cada vez mais a importância dos imunizantes para garantir a saúde coletiva”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Com o resultado do Dia D, o Paraná já superou a meta final da campanha, que era de 200 mil aplicações. Iniciada no dia 14 deste mês, a ação soma 243.372 doses aplicadas e irá se estender até o próximo sábado (28).





As vacinas disponibilizadas são de Hepatite B, Pentavalente, Vacina Inativada Poliomielite (VIP), Vacina Oral de Poliomielite (VOP), Pneumocócica 10 Valente, Meningocócica C, Meningocócica ACWY, Tríplice Viral (SCR), Varicela, Hepatite A, Febre Amarela, Rota Vírus, HPV, DTP, Covid-19 e Influenza.





