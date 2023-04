Paraná sai na frente na realização do Dia D da Vacinação

Buscando aumentar a cobertura vacinal e expandir a imunidade da população, a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) promoveu, no sábado (15), o Dia D de Vacinação.





O evento, com o apoio do Ministério da Saúde e do Cosems (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná), aconteceu nos 399 municípios para atualização da carteirinha e abrange as campanhas vigentes no Paraná (Covid e Influenza), além de outras 19 vacinas de rotina.

Publicidade

Publicidade





O secretário de Estado da Saúde, César Neves, acompanhou a vacinação na Unidade Mãe Curitibana, na capital do Estado, e avaliou a campanha como fundamental para garantir o bem-estar dos paranaenses.





"Hoje é um dia de proteção e sobretudo de conscientização, de levar até as pessoas a importância de estar com carteira de vacinação atualizada. Temos uma grande meta em todo o Estado do Paraná e não tenho dúvidas de que será um dia marcante para a saúde pública", destacou.

Publicidade





Para a realização das ações, o Estado organizou cerca de cinco mil profissionais de saúde, servidores estaduais e municipais, que ficaram a postos, das 8h às 17h, nas mais de 1,3 mil salas de vacinas distribuídas nos 399 municípios.





Ao todo, a mobilização estimava alcançar 800 mil aplicações ao longo do dia.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: