População movimenta UBS em Londrina para receber vacina bivalente contra a covid-19

Quem fez o agendamento para receber a dose bivalente da vacina contra a Covid-19 neste sábado (29) na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Brasil (região central de Londrina) se deparou com bastante movimento durante as primeiras horas da manhã.





Apesar do movimento, ninguém precisou esperar muito para ser atendido, já que a aplicação se mostrava ágil e rápida. Pessoas de várias faixas etárias compareceram, já que o imunizante está liberado para a população a partir dos 18 anos.



Neste sábado, quatro postos de saúde de Londrina estão abertos para vacinar as pessoas que fizeram o agendamento, sendo que, no total, foram abertas 2.400 vagas para a população a partir dos 18 anos. Para a semana que vem, a Secretaria de Saúde disponibilizou mais 4 mil vagas.





Felipe Machado, secretário municipal de Saúde, esteve na UBS da Vila Brasil na manhã deste sábado e ressaltou que o mutirão de vacinação foi motivado pela ampliação do grupo apto a receber a dose bivalente.

Desde a última terça-feira (25), estão aptas a se vacinar as pessoas acima de 18 anos que tenham cumprido ao menos o protocolo inicial (primeira e segunda dose) há quatro meses. Segundo o secretário, Londrina tem 70 mil pessoas neste grupo.





“Entre terça e sexta-feira (28), nós tínhamos pouco mais de 2.600 vagas e, com o anúncio [da ampliação do público-alvo], rapidamente essas vagas foram sendo preenchidas. Então, para aproveitar esse fim de semana e para utilizar o estoque de vacinas do município, que é de 36 mil doses, nós optamos por abrir quatro UBS com 600 vagas cada”, explica.

Os postos de saúde abertos neste sábado são: UBS da Vila Brasil, UBS Eldorado, UBS Alvorada e UBS Vila Nova.





