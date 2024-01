Trenzinho, ônibus panorâmico e passarela sobre as águas: as atrações do Lago Igapó II

Descendo a avenida Higienópolis, antes mesmo de chegar no Lago Igapó II, as filas para andar no ônibus panorâmico e na Carreta Fabulosa são vistas de longe. Com música animada, personagens como Fofão, Chaves, Chapolin, Máscara e Homem-Aranha fazem a alegria da criançada - e dos pais - que visitam o ponto turístico. As atrações vão até dia 12 de janeiro.



A estimativa da Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina) é que cerca de 70 mil visitantes já passaram pela passarela do lago desde 30 de novembro. Inclusive, o dia com mais movimento foi após o Natal: 3.632 pessoas na última quinta (28). A FOLHA acompanhou a circulação de pessoas na noite de sexta-feira (29).



“Foi acima, inclusive, do que foi ano passado, quando a gente compara a mesma quantidade de dias”, afirma Alex Canziani, presidente da Codel, pontuando que os passeios de pedalinho também estão positivos neste ano - um dos destaques é o novo deck, que foi inaugurado neste fim de ano. "Tivemos praticamente 10% a mais de pessoas [na passarela]."

