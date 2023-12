Tarifa de ônibus a R$ 5,75 deixa usuários revoltados em Londrina

Usuários do transporte público de Londrina foram pegos de surpresa com o anúncio do aumento de R$ 0,95 no valor da passagem, de R$ 4,80 para R$ 5,75. Na manhã deste domingo (31), véspera de Ano Novo, mesmo com a maior parte dos bancos do Terminal Central vazios, quem precisou usar o transporte público estava revoltado com o reajuste da passagem. A principal reclamação sobre o valor, considerado como “abusivo”, é que ele não é justo diante da qualidade do serviço prestado, principalmente pela lotação em horários de pico e pelas longas esperas nos pontos de ônibus.





A nova tarifa do transporte público foi divulgada neste sábado (30) pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) e já passa a valer a partir desta segunda-feira (1), primeiro dia do ano de 2024. O aumento de R$ 0,95 na passagem, que sai de R$ 4,80 e vai para R$ 5,75, representa 19,7% a mais no valor a ser desembolsado pelos passageiros. De acordo com a CMTU, o aumento foi aprovado pela Câmara dos Vereadores e “garante a possibilidade do custeio das gratuidades do sistema”, como para idosos, pessoas com deficiência e com câncer, dentre outros.





A zeladora Selma Cristina Fernandes, 47, usa o transporte coletivo todos os dias para trabalhar e conta que foi pega de surpresa ao entrar no ônibus neste domingo e ver a placa indicando o novo valor da passagem a partir desta segunda-feira. “Sobe a passagem e o ônibus, lotado, demora [para passar]. Olha o tempo que a gente fica esperando e vai todo cheio, eu não acho certo [o aumento]”, afirma.

Publicidade





Ela afirma que o valor de R$ 5,75 só seria justo se os ônibus tivessem lugar para que todos os usuários pudessem se sentar: “mas vai todo cheio com uma pessoa em cima da outra, assim como tem vezes que os bancos estão todos molhados”. Outro ponto negativo para ela é a demora, principalmente na linha 408, que vai para a Vila Recreio e ela utiliza com bastante frequência. “A gente está pagando, então merece um conforto um pouquinho melhor”, cobra.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA: