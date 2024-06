Aeroporto Afonso Pena dobra número de voos internacionais em 2024

O número de rotas para destinos internacionais, com partidas e chegadas no Aeroporto Internacional Afonso Pena, na Grande Curitiba, dobrou em 2024. O terminal já possuía voos diretos partindo de Curitiba para Montevidéu (Uruguai) pela Azul, Buenos Aires (Argentina) pela Aerolineas Argentinas e pela Gol, além de Santiago (Chile) pela Latam.





Neste ano, quatro novas opções internacionais foram incorporadas ao aeroporto: Lima, no Peru, pela Latam, anunciado neste mês de junho e com início em 28 de outubro; Assunção, no Paraguai, pela Azul, com início em dezembro; Buenos Aires pela JetSmart, com início em 11 de julho; e Santiago, no Chile, pela JetSmart, que começou a operar nesta semana.

Já o aeroporto de Foz do Iguaçu, operado pela CCR Aeroportos, que recebe um grande fluxo de turistas por estar na cidade que abriga uma das Sete Maravilhas do Mundo - as Cataratas do Iguaçu -, também possui um voo internacional a Santiago, no Chile, desde 2022, pela Companhia JetSmart.





O secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, destaca que a abertura de voos internacionais proporciona comodidade aos viajantes, mas também impulsiona a economia local. "Para quem vive do turismo, isso é geração de emprego e renda, oportunidade de vida. A vinda de estrangeiros ao Paraná é o impulso da Indústria do turismo com o intercâmbio de turistas entre dois países ou mais", disse.

Para Graziella Delicato, gerente executiva de Negócios Aéreos da CCR Aeroportos, o movimento de ampliação das rotas internacionais faz parte da estratégia da empresa. “Nós operamos quase 90% da malha aérea do Paraná. Então, temos um trabalho integrado, com o objetivo de oferecer aos paranaenses mais opções de conexão ao mundo, além de ampliar as possibilidades de turismo e negócios para o Estado, tão cheio de belezas e com enorme potencial econômico”, disse.





CCR

A CCR Aeroportos opera 20 aeroportos no mundo, firmando sua presença em quatro países e nove estados brasileiros. Desses, 17 são brasileiros: São Luís e Imperatriz, no Maranhão; Palmas, no Tocantins; Teresina, no Piauí; Petrolina, em Pernambuco; Goiânia, em Goiás; o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, por meio da BH Airport, e o Aeroporto da Pampulha, em Minas Gerais; Curitiba, Bacacheri, Londrina e Foz do Iguaçu, no Paraná; Navegantes e Joinville, em Santa Catarina; e Pelotas, Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul.





No Exterior, a empresa opera os aeroportos de Juan Santamaria (Costa Rica), Quito (Equador) e Curaçao (Antilhas Holandesas). Em todas estas operações, a CCR Aeroportos movimenta cerca de 42 milhões de passageiros por ano.