Aeroporto Internacional Afonso Pena recebe primeiro voo direto de Santiago, no Chile

A gerente comercial de mercados internacionais da JetSmart, Veronica Marambio, afirma que a companhia aposta no fluxo de passageiros de Santiago para Curitiba e vice-versa. “Estamos apostando que teremos muitos brasileiro no Chile. A JetSmart é uma Companhia de baixo custo que busca a conectividade internacional em todo o Brasil”, destacou.

O secretário de Estado do Turismo, Márcio Nunes, participou da cerimônia de chegada do voo da JetSmart vindo de Santiago. Ele também lembrou que semana passada a Latam confirmou outro voo internacional direto a partir de Curitiba para Lima, no Peru, que começa a operar em outubro.

A nova conexão tem o objetivo de melhorar a conectividade nacional e internacional e foi anunciada pela JetSamart no início deste ano, junto com outra rota internacional direta, com destino a Buenos Aires, na Argentina, que começa a operar dia 11 de julho.

O chileno Jorge Argagado foi um dos passageiros do primeiro voo direto do país vizinho ao Paraná pela JetSmart. “Venho para cá sempre por causa dos negócios, mas essa viagem foi muito mais rápida. Ficou muito mais fácil porque não precisei parar em São Paulo como antes”, contou.

Feriado perto da natureza: parques estaduais do Paraná estarão abertos no Corpus Christi





Com todas as conexões, o Chile espera receber mais de 500.000 visitantes do Brasil em 2024, segundo o Sernatur (Serviço Nacional de Turismo do Chile). “O mercado brasileiro é fundamental no nosso objetivo de alcançar a marca de 100 milhões de passageiros em 2028 e trazer mais voos diretos é um dos pilares da nossa expansão no país", afirmou.

Publicidade





Turismo

O diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, lembrou que a conectividade é um dos pontos que os turistas levam em conta para escolher um destino. “Estamos conversando com diversas companhias aéreas, principalmente as internacionais, e todas enxergam Curitiba como um bom potencial para a vinda de estrangeiros. Mas essa conversa também está voltada a trazer mais voos internacionais diretos para o aeroporto de Foz do Iguaçu”, disse.





A prefeita de São José dos Pinhais, Nina Singer, destacou a troca de turistas e de cultura com o país vizinho que este voo proporciona. “É uma oportunidade da gente ir lá conhecer os atrativos deles e eles virem conhecer os nossos”, destacou.





Para a diretora-presidente do Instituto de Turismo de Curitiba, Tatiana Turra, a capital tem muitas atrações para oferecer aos chilenos. “Ano passado recebemos 7,5 milhões de turistas em Curitiba, com uma permanência média de quatro dias. A cidade tem muito a oferecer no aspecto cultural, gastronômico, temos a Grande Reserva da Mata Atlântica aqui perto, e muitas outras atividades”, afirmou.