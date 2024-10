Veja a programação de missas de Nossa Senhora Aparecida nas cidades da região de Londrina

Mais de 86% dos participantes de pesquisa pretendem viajar dentro do Paraná até o fim do ano

Neste sábado (12) os católicos comemoram o Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, com celebrações religiosas para celebrar a santa. Alguns chegam a fazer romaria até a Basílica de Nossa Senhora, em Aparecida, interior de São Paulo, para agradecer pelas graças recebidas e fazer pedidos à Mãe de Jesus.

Todos os dias 12 de outubro, os católicos comemoram o dia de Nossa Senhora Aparecida, titulada a partir da assinatura do decreto pelo Papa Pio XI em 16 de julho de 1930 como Padroeira do Brasil. Neste sábado (12), diversas paróquias e capelas de Londrina

PROGRAMAÇÃO DE MISSAS EM CIDADES DA REGIÃO DE LONDRINA PARA ESTE SÁBADO

CAMBÉ





Paróquia Santo Antônio - Matriz

A primeira missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida ocorrerá às 7h, com nova celebração às 12h. A Paróquia Santo Antônio está localizada na Rua Espanha, 289 – Centro de Cambé.





ROLÂNDIA

Paróquia São José - Matriz

O padre Romão celebrará a missa solene de Nossa Senhora Aparecida a partir das 8h. Logo após a missa, haverá uma manhã inteira de recreação para as crianças, das 9h às 11h30, na praça em frente à igreja matriz. A Paróquia São José fica localizada na Avenida dos Expedicionários, Centro de Rolândia.





TAMARANA

Paróquia São Roque - Matriz





A solenidade inicia às 9h com a missa e coroação de Nossa Senhora Aparecida. Após a solenidade, terá ainda uma carreata e bênção dos carros. A Paróquia São Roque fica localizada na Rua Evaristo Camargo, 159.

ALVORADA DO SUL





Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro





A santa missa em honra à santa iniciará às 8h, com a concentração na Avenida Beira Lago, debaixo da seringueira, e será presidida pelo padre Olívio. Haverá ainda a consagração a Nossa Senhora Aparecida, além de uma encenação sobre a história da imagem, que foi encontrada por três pescadores no rio Paraíba do Sul, no interior de São Paulo.





JACAREZINHO





Catedral Imaculada Conceição





Na cidade de Jacarezinho, a missa em consagração a Nossa Senhora Aparecida, com bênção das crianças, será celebrada às 9h pelo padre Luiz Fernando. A catedral está localizada na Avenida Getúlio Vargas, 771.





ARAPONGAS





Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Matriz





Em Arapongas, haverá cinco missas, às 7h, 9h30, 12h, 15h e 18h. A celebração das 9h30 será especial para as crianças e a das 18h também terá uma procissão. Haverá ainda, a partir das 12h, uma quermesse com barracas típicas. A matriz está localizada na Rua Drongo, 1201 - Centro.





(*Com supervisão de Luís Fernando Wiltemburg)