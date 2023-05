Billie Eilish e vocalista do The Neighbourhood terminam namoro

Billie Eilish e Jesse Rutherford, vocalista do The Neighbourhood, terminaram o namoro. Conforme informações apuradas pelo TMZ, o casal encerrou o relacionamento de menos de um ano, que foi oficializado nas redes sociais em novembro do ano passado.







"Podemos confirmar que Billie e Jesse terminaram amigavelmente e continuam bons amigos. Todos os rumores de traição são falsos. Ambos estão atualmente solteiros", confirmou o assessor de Billie ao TMZ, nesta quarta-feira (17).