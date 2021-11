Gestoras de estacionamentos preveem alta de fluxo e contratações no fim do ano

As empresas gestoras dos estacionamentos de locais como shopping centers, espaço de eventos e parques, que ficaram fechados por meses na pandemia, estão otimistas com a perspectiva dos eventos de Black Friday, Natal e férias do final do ano.

A francesa Indigo, que no Brasil opera estacionamentos como o do Parque Ibirapuera e dos shoppings da brMalls, afirma que vai contratar cerca de 400 funcionários temporários para atender o aumento de movimentação nos próximos meses.

Para novembro e dezembro, a companhia estima um fluxo de 9 milhões de automóveis nos 80 centros comerciais que administra no país, patamar próximo do registrado em igual período de 2019, antes da pandemia.





Segundo a Abrapark, associação das empresas de estacionamento, em setembro, o setor recuperou 75% do faturamento médio das companhias no cenário pré-pandemia.