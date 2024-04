Departamento de Estradas de Rodagem abre edital para anteprojeto da duplicação da rodovia entre Arapongas e Sabáudia

O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), lançou esta semana o edital para contratar a elaboração do anteprojeto de duplicação da PR-218 entre Arapongas e Sabáudia, na região Norte.





O trecho tem início no final da pista dupla em Arapongas, no km 237,22 e segue até o km 247,72, no perímetro urbano de Sabáudia, em uma extensão de 10,4 quilômetros. O investimento estimado é de R$ 1.027.505,93, com prazo de elaboração de 12 meses.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Essa iniciativa vai atender tanto o distrito industrial da Sabáudia, que tende a crescer cada vez mais nos próximos anos, quanto o acesso ao aeroporto de Arapongas, o Alberto Bertelli, cuja pista de pouso e decolagem recentemente passou por reforma e ampliação, parceria nossa com a prefeitura de Arapongas”, afirma o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.





O anteprojeto vai estudar também a implantação de dois viadutos no trecho, um no acesso à localidade de Campinho, em Arapongas, e outro no acesso ao Parque Industrial de Sabáudia, além de cinco acessos em nível e vias marginais.

Publicidade





“O anteprojeto deve buscar aproveitar ao máximo o traçado já existente da rodovia, e estudar as melhores soluções para cada segmento, como a necessidade de rotatórias ou retornos, por exemplo”, explica o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti.





Um anteprojeto contempla os estudos, desenhos, memoriais e relatórios necessários para subsidiar a elaboração de projeto básico e projeto executivo de engenharia, ou para realizar uma contratação integrada, que contempla projetos e execução da obra em uma mesma empreitada.

Publicidade





PROPOSTAS





As propostas das participantes serão abertas no dia 3 de junho no portal de compras do Governo Federal, o compras.gov.br , e devem consistir de uma proposta técnica e uma de preço. Em seguida, a comissão de contratação do DER/PR vai analisar cada uma, atribuir a elas uma nota de acordo com os critérios do edital, e publicar uma lista das participantes, organizada da maior nota para a menor nota.





A empresa com maior nota total terá um dia útil para encaminhar seus documentos de habilitação para análise do DER/PR.