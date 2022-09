Empresa vai construir ponte entre Paiquerê e Guairacá, em Londrina

Após mais de seis anos de espera, os moradores do distrito de Paiquerê e do patrimônio de Guairacá, na zona rural de Londrina, finalmente deverão ver melhorias na travessia sobre o córrego Água do Gramadinho.





A estrutura foi danificada nas chuvas de 2016, quando diversas passagens e pontes foram destruídas. No caso do trajeto na área rural, parte do asfalto cedeu. Entretanto, no local foi feito um improviso, o que gera incômodo e reclamação dos motoristas.

A principal queixa é com relação a possibilidade de acidentes. “Desde que parte do asfalto foi levada pela água eles deixaram o trânsito em apenas uma pista. Quem vem tem que esperar o outro carro passar, porque do contrário bate de frente. Caminhão, então, nem se fala”, reclamou o agricultor Devaldo Sanches.





Atualmente, 15 blocos de concreto isolam a parte do asfalto arruinada e a sinalização indica o limite que os veículos podem passar. A intenção da prefeitura é construir uma ponte no lugar e a licitação foi finalizada na semana passada. Uma empresa de Maringá (Noroeste) foi a única interessada no certame e será a responsável pelo trabalho, que vai custar R$ 3,3 milhões. A empreiteira é a mesma que fez o viaduto da avenida Dez de Dezembro no cruzamento com a Leste-Oeste.

Estão previstos em contrato sete meses de intervenções, a partir da assinatura da ordem de serviço. “Está na fase de assinatura do contrato. Devemos finalizá-la até o começo desta semana”, comentou o secretário municipal de Gestão Pública, Fábio Cavazotti.





O que hoje existe entre o distrito e o patrimônio é uma tubulação de concreto. Será feita uma ponte de concreto armado com seis metros de pista de rolamento. “Atualmente são apenas tubos e terra e por isso ruiu. A ponte vai trazer mais segurança e durabilidade, já que será executada em cima de todas as normas de proteção dos veículos e das pessoas”, destacou Margareth Pongelupe, secretária interina de Obras e Pavimentação.





