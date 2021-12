PRF orienta como evitar os acidentes mais recorrentes nas rodovias do Paraná

Naturalmente, no fim do ano, as rodovias federais do Paraná recebem um aumento considerável do fluxo de veículos e, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), em 2021, as colisões traseiras seguiram como o tipo de acidente mais frequente nestas vias.

Batidas deste tipo correspondem a mais de 20% do total de acidentes registrados até dezembro de 2021.

Esse tipo de acidente está intimamente relacionado ao comportamento imprudente do motorista de não guardar distância de segurança do veículo que transita à sua frente e também foi responsável pelo maior número de feridos em acidentes nas BRs do estado, correspondendo a 20% do total de feridos.





Para a PRF, apesar de não serem os acidentes mais letais, estão longe de serem apenas “batidinhas de para-choques”, como muitos acreditam.





As colisões traseiras correspondem a mais de 10% das fatalidades nas rodovias federais, ficando atrás no número de mortos somente das batidas frontais, atropelamentos e saídas de pista.

Deixar de guardar distância de segurança, além de ser uma infração de trânsito que pode render multa, é prejudicial à fluidez do trânsito nas rodovias.





Imprevistos podem acontecer e mesmo um motorista desatento é capaz de reagir em tempo a eles se mantiver uma distância segura do veículo da frente, argumenta a PRF.





Além disso, manter distância segura auxilia os veículos que tenham a intenção de realizar ultrapassagens e os automóveis de socorro a intercalarem com agilidade e segurança os veículos que transitam a sua frente, diminuindo o risco de acidentes e melhorando a fluidez do trânsito.





Uma boa distância permite o tempo necessário para reagir e acionar os freios diante de uma situação de emergência e para que haja tempo também para que o veículo, uma vez freado, pare antes de colidir.