Paraná: venda de carros elétricos cresce 123% nos três primeiros meses de 2024

Os carros eletrificados representam 7% do total de vendas do setor automotivo de veículos leves no Paraná, de acordo com dados da Fenabrave (Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores).

Os números fazem do Paraná o sexto estado que mais emplaca veículos eletrificados, com 6,18% da participação nacional no trimestre, atrás apenas de São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais.

De acordo com a ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico), de janeiro a março deste ano foram comercializados 2.232 veículos leves eletrificados no Estado, enquanto no mesmo período do ano anterior houve 1.001 emplacamentos.

O número de carros elétricos vendidos no Paraná cresceu 123% no primeiro trimestre de 2024, em relação ao mesmo período do ano passado.

Três cidades paranaenses estão entre os 50 municípios brasileiros que mais venderam carros elétricos. Curitiba, com 1.117 unidades comercializadas, é a quinta cidade do País e a primeira do Sul do Brasil com mais carros eletrificados emplacados no primeiro trimestre do ano, com 1.117 unidades, atrás de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.





Figuram na lista, ainda, Londrina, na 36ª posição nacional, com 201 unidades vendidas nos três primeiros meses do ano, e Maringá, na 39ª colocação, com 177.

Em todo o Brasil, o aumento no trimestre, em relação ao mesmo período de 2023, foi de 145%, com 36.090 unidades vendidas. Considerando apenas o mês de março, foram comercializadas 13.613 unidades, um aumento nas vendas em todo o Brasil foi de 127% em relação ao mesmo mês do ano anterior (5.989 unidades). Na comparação com fevereiro de 2024, que registrou 10.453 unidades, o aumento foi de 40,5%.





De acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, 68,5% dos carros comercializados no trimestre foram das tecnologias BEV, sigla em inglês para “Veículo Elétrico a Bateria” ou PHEV, sigla para “Veículo Híbrido Plugável”, os chamados carros plug-in que precisam de recarga externa.





O restante do mercado é composto por modelos híbridos que usam motores elétricos no auxílio aos motores à combustão e não precisam de recarregamento externo.