Lançamento Dove Bond Intense Repair no RJ: aos detalhes!

Fazendo uma referência ao nome da linha - Bond Intense Repair – a marca escolheu o Mirante do bondinho do Pão de Açúcar, um dos principais pontos turísticos da cidade, como cenário para o evento.

E na última semana, estivemos no Rio de Janeiro em uma agenda especialíssima: para celebrar o lançamento de sua nova linha de cuidados com os cabelos, Dove promoveu uma sunset party de lançamento no Morro da Urca.





Além do show, o evento contou com um talk sobre tecnologia e inovação da nova linha e experimentação dos produtos, visando apresentar o lançamento para os convidados e reforçar o posicionamento de Dove como expert no cuidado, tratamento e reparação de danos capilares.





"Dove está trazendo para o Brasil uma tendência global da categoria, o Bond Repair, estabelecendo um novo padrão de qualidade no mercado de beleza local", conta Felipe Mantilla, Gerente de Marketing de Dove no Brasil.





"Com uma tecnologia avançada, essa linha não apenas restaura os danos capilares extremos, mas também protege os fios contra futuros danos, permitindo que nossas consumidoras tenham liberdade para viver as experiências e mudanças que quiserem sem preocupações com os cabelos. Elas vivem, Dove repara”, conclui Mantilla. As fotos de Bruno Ryfer e da AgNews mostram mais.