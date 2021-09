Open Day Creta Nova Geração 2022 em Londrina

E nos últimos dias, estive na Hyundai Lovat Londrina, onde fui recebido pela gerente da concessionária, Alana Machado, durante o Open Day que apresentou o Creta Nova Geração 2022. O veículo premium vem com design único e chega para elevar o patamar da categoria. Com tecnologia de última geração, o Creta Nova Geração 2022 tem o “SmartSense”, pacote de segurança que reúne soluções inteligentes como sistema de frenagem autônomo, assistente de permanência em faixa e controle de velocidade adaptativo.



Continua depois da publicidade





O Creta Nova Geração 2022 foi desenvolvido, conforme Alana, para proporcionar mais segurança, tranquilidade e uma direção sem stress. “Um sistema de câmeras e sensores monitoram constantemente o ambiente para minimizar riscos reais, protegendo o motorista, passageiros e pedestres”, revela ao Blog.

Continua depois da publicidade





Fabricado no Brasil, o SUV vem com motores, versões e até design concebidos exclusivamente para o país. O novo Creta está disponível nas versões Comfort, Limited e Platinum, com o motor três-cilindros 1.0 Turbo GDI de 120 cv, e na versão Ultimate, com o motor 2.0 aspirado de 167 cv. As quatro versões do Creta 2022 são personalizadas por detalhes como a grade, assinatura visual, acabamento interno e motor.





Todas as versões do novo utilitário esportivo compacto Hyundai têm conjunto óptico com luzes diurnas (DRL) em LED. Na opção topo de linha os faróis e as lanternas são em LED.

Continua depois da publicidade





A Lovat Londrina fica na Av. Tiradentes, 2525

Instagram: @hyundailovat