Pedro Rezende, Cidadão Benemérito de Londrina: veja mais!

Aniversariante das últimas horas – ele celebrou 27 anos na quinta-feira, 24 de agosto, Pedro Rezende recebeu o título de Cidadão Benemérito de Londrina, por iniciativa do vereador Emanoel Gomes, na última semana. Há mais de uma década atuando como youtuber, Pedro Afonso Rezende Posso acumula mais de 32 milhões de inscritos em seu canal no YouTube e mais de 11 milhões de fiéis seguidores no Instagram.