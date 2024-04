Pátio Batel realiza primeira edição do PBFW Talks

A moda é celebrada a partir das visões de mundo dos seus criadores. Dessa maneira, o Pátio Batel Fashion Walk (PBFW) foi consolidado através dos anos, trazendo diferentes pontos de vista em um showcase de marcas locais, nacionais e internacionais. Para ampliar a discussão em torno do universo fashion, o shopping realiza, entre os dias 24 e 25 de abril, o primeiro PBFW Edição Talks: evento focado em trazer conteúdo de moda.







A novidade, como diz o nome, é uma extensão do já conhecido e consolidado PFBW, e reúne grandes nomes da indústria da moda no Brasil. “A moda é um dos pilares do Pátio Batel. Com o sucesso que tivemos no retorno do PBFW no último ano, criar uma ampliação dele – agora em formato de talks – tem o objetivo de complementar a grade de eventos no pilar de moda no primeiro semestre”, conta Camila Seleme Fleischfresser, head de marketing do Pátio Batel.

Os temas da programação são variados, comenta Camila, justamente para contemplar abordagens relevantes dentro do tema. “O PBFW Talks é um evento amplo recomendado para todos os entusiastas do mundo da moda. Estamos trazendo alguns dos nomes que movimentam o setor no Brasil, em dois dias muito especiais”, comenta.