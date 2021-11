Portobello Shop Londrina apresenta nova loja. Vem ver!

A empresária e franqueada Rose Canassa recebeu convidados, nas últimas semanas, para a reinauguração da Portobello Shop.



O evento, impecável, servido pelo Buffet Planalto, foi dividido em dois dias e apresentou a nova loja, uma experiência inovadora em design para a cidade.





As fotos de Rei Santos mostram mais das duas noites, que contaram com apresentações mais que especiais de um convidado surpresa: o saxofonista Derico Sciotti, que integrou o time de músicos no “Programa do Jô”, entre muitos outros momentos marcantes.

O novo endereço fica na Rua Av. Maringá, 2350





Mais, no vídeo a seguir, que está no ar no canal da MultiTV via YouTube.