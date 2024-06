Vem aí... Feijoada do Bem Unicred

A agenda solidária em Londrina promete ser muito especial no sábado, dia 29 de junho: na data, a Unicred e o Hospital Evangélico de Londrina realizam a Feijoada do Bem, a partir das 11 horas, no Villa Planalto.







A receita tem sabor de cooperação. “Vamos fortalecer nossa parceria em uma experiência gastronômica e solidária”, antecipam os organizadores.

A Banda Show Biss anima a agenda. O valor arrecadado será doado para o Hospital Evangélico de Londrina. Crianças até 6 anos não pagam. Ingressos e demais informações via https://www.sympla.com.br/evento/feijoada-do-bem-unicred/2380616





Feijoada do Bem Unicred

Dia 29 de junho de 2024 - Sábado





Villa Planalto Londrina

Av. Tiradentes, 6429 – Pq Ney Braga, Londrina – PR





Horário: 11h às 17h

**Obs.: Crianças até 06 anos free;





07 a 10 anos - R$ 100,00;





superior a 10 anos valor normal.