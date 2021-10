58 mil residências seguem sem energia elétrica na região de Londrina

A Copel segue trabalhando na recuperação dos estragos causados nas redes elétricas pelo temporal de ontem, que castigou os municípios do Oeste, do Sudoeste , do Noroeste e do Norte do Paraná. Em Londrina e Ibiporã, há 600 ocorrências para atendimento neste domingo (24). São 6,6 mil domicílios sem luz em Londrina, e 4,2 mil em Ibiporã.

A região Norte do Paraná foi a segunda mais afetada pelo temporal, com 58 mil unidades consumidoras sem energia e mais de 1,8 mil ocorrências para atendimento. Na região, foram ao menos 156 postes quebrados. Informações preliminares dão conta de que quatro torres caíram próximo à subestação na saída de Londrina para Sertanópolis, no circuito da linha de transmissão Londrina – Assis operado pela Eletrosul. Embora tenha havido interrupção nos circuitos, a queda das torres não afeta diretamente o abastecimento aos consumidores.

O Noroeste é a região mais prejudicada no momento, contabilizando 123,7 mil unidades consumidoras sem energia e 2.2 mil ocorrências para atendimento. Pelo menos 127 postes quebraram na região, por conta da queda de árvores e dos ventos fortes. Em seguida aparecem as regiões Oeste e Sudoeste, que somam cerca de 65,9 mil unidades consumidoras desligadas e quase 3 mil ocorrências para atendimento.









Dezenas de municípios tiveram o fornecimento de energia quase que totalmente interrompido. São eles: Alvorada do Sul, Amaporã, Cafeara, Diamante do Oeste, Floraí, Guairacá, Iguatu, Inajá, Indianópolis, Itaguajé, Jandaia do Sul, Japurá, Jardim Olinda, Jussara, Lupionópolis, Mirador, Missal, Nova Aliança do Ivaí, Nova Olímpia, Ourizona, Paranapoema, Planaltina do Paraná, Porto Barreiro, Presidente Castelo Branco, Ramilândia, Santa Inês, Santa Mônica, Santo Antônio do Caiuá, Santo Inácio, São Carlos do Ivaí, São João do Caiuá, São Manoel do Paraná, Tapira, Terra Rica e Vera Cruz do Oeste.

A Copel lembra que, em dias de tempestade, deve-se manter distância de situações que possam oferecer risco, como postes quebrados e cabos rompidos. A falta de luz pode ser comunicada pelo site e aplicativo, pelo telefone 0800 51 00 116 e pelo WhatsApp 41 3013-8973. Há ainda a opção de enviar uma mensagem de texto (SMS) para o número 28593, com as letras "SL" e o número da unidade consumidora.