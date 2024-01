Paraná concentra 76% das cidades brasileiras certificadas como Amiga do Idoso

O Paraná concentra 76% dos municípios brasileiros certificados pelo Programa Cidades e Comunidades Amigas da Pessoa Idosa da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) e OMS (Organização Mundial da Saúde). Com 29 das 38 cidades certificadas, o Estado lidera o ranking nacional, seguido por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais.





O Paraná também atingiu a marca de 400 mil trabalhadores ocupados com 60 anos de idade ou mais no segundo trimestre de 2023 (abril a junho), segundo a última Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua). O número é o maior da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. O recorde anterior de ocupação nesta faixa etária no Estado tinha sido registrado no segundo trimestre de 2022, com 389 mil.



A mais nova cidade paranaense a integrar a lista é Araucária. O município da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) preencheu os requisitos e foi incluída no rol no início deste ano. De acordo com os dados do último Censo, o município possui 18.006 pessoas com idade a partir dos 60 anos, o que representa 11,9% da população.





“A certificação de Araucária é uma conquista importante para o município e seus cidadãos, pois reconhece o compromisso da cidade em garantir o direito das pessoas idosas e de desenvolver ações voltadas para elas”, afirma Leonice Lacerda, secretária de Assistência Social do Município de Araucária.

Além disso, mais nove municípios estão em processo de adesão: Manoel Ribas, Santa Izabel do Oeste, Ponta Grossa, Maringá, Salto do Lontra, São Mateus do Sul, Pérola, Corumbataí do Sul e Toledo. A meta da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa é tornar o Paraná o "primeiro amigo da pessoa idosa mundial", com 100% das cidades certificadas pela rede global. Atualmente, 1,9 milhão de pessoas com 60 anos ou mais vivem no Estado, o equivalente a 16% da população.





A secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, destaca o trabalho de referência desenvolvido pelo Governo do Estado junto a organismos de renome internacional. “Os municípios paranaenses estão se preparando cada vez mais para cuidar das pessoas idosas, oferecendo mais oportunidades de um envelhecimento ativo e saudável”, afirma. “Estamos diante de um crescimento da população idosa impactando a economia, a educação e as famílias”.

Ela cita, entre as iniciativas nessa área, os Condomínios dos Idosos, a Cidade do Idoso de Irati, a implementação de Centros de Convivência e programas de turismo para a população 60+.