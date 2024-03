Abertas as inscrições para ciclistas interessados em participar da Rota das Catedrais

Live de lançamento marcou a abertura das inscrições para a Rota das Catedrais, evento que ocorrerá no dia 25 de maio, com largada saindo da Catedral de Londrina, e chegada em Maringá. Um dos mais atrativos eventos de mountain bike do Paraná, desperta cada vez mais o interesse de atletas e amantes do ciclismo em se desafiarem pelo trajeto de 120 km que liga as duas cidades no norte do estado.





Das 1.500 vagas disponíveis, mais de 1 mil já foram vendidas nestes primeiros dias, esgotando os três primeiros lotes. Interessados devem se inscrever pelo site da Ticket Sports. Os lotes são automaticamente alterados após o preenchimento das vagas destinadas a cada um. Para mais informações sobre os kits dos atletas você confere também no site.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Preenchimento das vagas destinadas a cada um:





LOTE 4 (450 vagas)

Publicidade

Kit Rota Sem Camisa R$249,90 + taxa plataforma de inscrição

Kit Rota Com Camisa R$349,90 + taxa plataforma de inscrição

Publicidade

LOTE 5 (FINAL 100 vagas)

Kit Rota Sem Camisa R$269,90 + taxa plataforma de inscrição

Publicidade

Kit Rota Com Camisa R$369,90 + taxa plataforma de inscrição





Lançamento do evento

Publicidade





Preparadores físicos, influencers do ciclismo que são embaixadores da Rota e representantes das marcas patrocinadoras do evento, participaram do lançamento da edição de 2024 no ambiente digital realizado pela P14 Sport. Esportistas e profissionais do segmento deram depoimentos sobre superação e dicas de como melhor se preparar para o desafio por meio da alimentação, hidratação, descanso, tonificação muscular e equilíbrio mental.





A ciclista Nataly Lembi, de Maringá, esteve presente compartilhando um depoimento de superação que emocionou a todos. Em tratamento de câncer, ela conseguiu concluir todo o trajeto no ano passado e se prepara para o desafio deste ano. “Quis mostrar a todos que se motivam a participar do evento que podemos vencer nossas dificuldades no nosso tempo e atingir os objetivos aos quais nos desafiamos. Eu consegui fazer todo o percurso da Rota em 2023 mesmo em tratamento médico e farei o todo o percurso novamente neste ano”, atestou.

Publicidade





Karen Paiva, atleta de Cascavel e treinadora mental, também participou da live contando mais sobre a importância de preparar a mente para os desafios do esporte, de modo a incentivar o corpo a não desistir. “Muitas vezes os pensamentos passam a boicotar o desempenho físico. Com exercícios de treinamento mental ajudo os ciclistas a se sentirem confiantes e preparados para vencerem obstáculos e concluírem todo o trajeto”, salientou.





Treinadores da CGL Assessoria Esportiva, Cintia Gonçalves e Vinícius Correia participam da Rota com mais de 20 alunos que já se preparam para o desafio por meio de treinamentos específicos. “O percurso é maravilhoso, contemplativo e estimulante, além de promover novas amizades. Conhecemos pessoas no trajeto, ajudamos uns aos outros e construímos vínculos, o que representa a essência do esporte”, afirmaram.

Publicidade





Programação da Rota das catedrais 2024:





Data: 25 de maio de 2024 (SÁBADO)

Local da largada/Concentração: Catedral Metropolitana de Londrina/PR

Café da manhã e Concentração: a partir das 5h30

Horário Largada: 7h

Local Chegada/Arena: Praça Salgado Filho - Av. Gastão Vidigal, 5932 - Conj. Res.

Cidade Alta - Praça - Maringá/PR

Horário final para receber os participantes na arena do evento em Maringá: às 17h

com tolerância de 1 hora, sendo o horário limite às 18h.





Segurança e estrutura





A atenção à segurança durante o percurso foi outro ponto destacado no lançamentodo evento. “Respeitar as placas indicativas no trajeto e estar atentos a pedras soltas no caminho, por exemplo, são cuidados que evitam acidentes”, destacou Luiz Gustavo Muniz, responsável pela equipe da Mais Saúde que fará toda a cobertura médica durante a prova, disponibilizando equipes em postos médicos e ambulâncias de apoio. Uma das novidades nesta edição é a gravação do número de telefone para chamados de emergência na pulseira do participante.





“Estamos muito felizes em poder realizar mais esta edição da Rota das Catedrais que é um evento único, com muita entrega de experiência ao longo de um percurso de 120 km que exige uma infraestrutura e uma logística complexa, ligando duas cidades com estruturas na largada, chegada e em todo o trajeto por meio dos pontos de hidratação, sinalização e acompanhamento de equipes médicas e de atendimento. O que nos propomos a realizar é muito mais do que o desafio em si. Buscamos proporcionar oportunidades para os ciclistas vivenciarem momentos impactantes que trazem energia e muita realização pessoal”, afirmam dos diretores da P14 Sport, Peterson e Luciana Oliveira, organizadores da Rota das Catedrais.





A estrutura do evento também chamou a atenção da Shimano, a maior fabricante e distribuidora de peças para bicicletas. Pelo segundo ano consecutivo, uma equipe representante de marca participa do evento com o Suporte Neutro para dar atendimento técnico às bicicletas durante o desafio. “Escolhemos estar neste evento porque a Rota das Catedrais compartilha do nosso propósito de aproximar as pessoas

da natureza com segurança, conforto e bom atendimento. Daremos suporte com apoio mecânico para quem precisar na largada e durante todo o trajeto, com base fixa e avançada, peças e equipe”, destacou Daniel Souza, Especialista de Eventos da Suporte Neutro Shimano Brasil.





LEIA TAMBÉM: