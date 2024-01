Acidente com carro e dois caminhões deixa dois idosos mortos na PR-218, em Guapirama

Um acidente envolvendo um carro e dois caminhões terminou com duas pessoas mortas na PR-218, em Guapirama, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite desta terça-feira (30).





Conforme informações apuradas pelo BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um homem de 71 anos conduzia um Volkswagen Gol pela rodovia no sentido de Joaquim Távora a Guapirama quando, ao atingir o KM 46, colidiu contra um caminhão, que atingiu um terceiro veículo.

Publicidade





Tanto o condutor do carro quanto a passageira, de 69 anos, morreram no local do acidente. Os corpor foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho.





Os motoristas dos caminhões, de 43 e 49 anos, não tiveram ferimentos. Ambos realizaram o teste etilométrico e obtiveram resultado negativo.