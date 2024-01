Motociclista de 71 anos morre após colidir com carreta na BR-369, em Arapongas

Uma colisão entre uma carreta e uma motocicleta deixou um homem morto ne BR-369, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta terça-feira (30).





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que atendeu o acidente, a carreta realizava uma manobra de conversão à direita para acessar uma unidade de armazenamento de produtos agrícolas, onde iria pegar uma carga de grãos, enquanto a motocicleta transitava pela rodovia.

O condutor da moto não conseguiu desviar da carreta a tempo, colidindo com a lateral do veículo. O homem, de 71 anos, morreu no local, e a passageira, de 56 anos, teve ferimentos graves.





A mulher foi socorrida, inicialmente, pela equipe médica do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhada para receber atendimento no Honpar (Hospital Norte do Paraná).





O condutor da carreta não teve ferimentos.





Esriveram no local, além da PRF, equipes da PCPR (Polícia Civil do Paraná), da Perícia Científica e do IML (Instituto Médico Legal), que recolheu o corpo do motociclista.