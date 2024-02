Acidente entre carro e moto deixa adolescente gravemente ferido na PR-092, em Wenceslau Braz

Um adolescente de 17 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente na PR-092, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite desta sexta-feira (9).





De acordo com informações coletadas pelo BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o adolescente conduzia uma Honda Biz com placas de Paraguaçu Paulista/SP no sentido de Siqueira Campos a Wenceslau Braz quando, ao atingir o KM 251, colidiu contra um Fiat Palio.

Publicidade





O carro, que tinha placas de Wenceslau Braz, era dirigido por um homem de 50 anos, que não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico. A colisão aconteceu quando o veículo cruzou a pista de rolamento da esquerda para a direita.





O adolescente foi socorrido no local, mas precisou ser transferido para receber atendimento médico em Jacarezinho.